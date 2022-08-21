Ф'юрі відповів Усику і назвав умову бою

За словами Усика, він готовий вийти на ринг знову, якщо його опонентом виступить Ф'юрі.

"Я щойно побачив, як Джошуа вдруге програв Усику. Англія втратила свої пояси, але в мене є рішення. Якщо ви хочете їх повернути, то надішліть циганського варвара, відправте мене, і я позбавлю українського безхатька його титулів, як я зробив з останнім українським безхатьком", - заявив Ф'юрі.

Відзначимо, що у 2015-у році Ф'юрі переміг Володимира Кличка.

Також Ф'юрі додав, що цей поєдинок не буде дешевим та порадив "діставати чекову книжку".

У разі перемоги на "циганським варваром" Усик збере усі титули дивізіону та отримає звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.