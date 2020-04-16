Футбольний сезон в Італії планують відновити з матчів Кубка країни

Сезон в Італії може бути відновлений матчами півфіналу Кубка країни з футболу. Про це повідомляє La Repubblica.

Планується, що поєдинки "Ювентус" - "Мілан" і "Наполі" - "Інтер" відбудуться 27 і 28 травня, а сам чемпіонат відновиться 31 травня, а його розіграш завершиться до 2 серпня. При цьому всі матчі будуть проходити без глядачів.

За даними джерела, завдяки проведенню кубкових матчів перед поновленням чемпіонату в інших італійських клубів буде більше часу на підготовку до старту сезону. Керівники клубів обговорять цю ідею на наступному тижні.

Чемпіонат Італії сезону-2019/2020 був припинений через пандемію коронавірусу після 26 туру. Турнірну таблицю очолює "Ювентус", на одне очко відстає від лідера "Лаціо".

Нагадаємо, п'ятірка провідних футбольних чемпіонатів Європи може втратити як мінімум 4 млрд євро через паузу в сезоні, пов'язану з пандемією.