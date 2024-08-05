"Динамо" – "Рейнджерс". Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 1872

Рейтинг УЕФА: 28-е место

Титулы: 55-кратный чемпион Шотландии, 34-кратный обладатель Кубка Шотландии, 28-кратный обладатель Кубка шотландской лиги

Высшее достижение в еврокубках: обладатель Кубка кубков 1971/72

Прозвище: "Джерс", "светло-синие", "плюшевые мишки"

Домашний стадион: "Айброкс" (вмещает 50 987 зрителей)

Главный тренер: Филипп Клеман

Капитан: Джеймс Тавернье

Один из двух китов шотландского футбола не снискал бы величия без вечного противостояния с "Селтиком". Вот уже почти полтора века заклятые соседи подстегивают друг друга, заставляя постоянно совершенствоваться. В этом веке лучше выходит у "кельтов". В 2012 году "Рейнджерс" пережил клиническую смерть из-за финансовых проблем и вынужден был возвращаться на вершину из дебрей 3-го Дивизиона.

Как и полагается гранду со 152-летней историей, "светло-синие" пережили несколько золотых эпох. "Джерс" фактически не имели равных в 20-е и 30-е, доминировали в конце 40-х, 50-х, 70-х и 80-х, а в 90-е выиграли девять титулов из десяти. Впрочем, теперь преимущественно находятся в тени "Селтика". Хотя после чемпионства в сезоне 2020/21 "плюшевые мишки" дошли до финала Лиги Европы в следующем. "Кельты" не впечетляют на европейской арене более 20 лет.

Но в целом континентальные успехи "Рейнджерс" скромнее побед "Селтика". Последние принесли Британии первый евротрофей, победив в Кубке чемпионов 1966/67. "Светло-синие" запомнились менее ценным Кубком кубков пять лет спустя. Хотя в финале шотландский гранд с Уильямом Уодделлом во главе одолел московское "Динамо" (3:2), что радует отдельно. Решающий матч в 2022-м "Джерс" проиграли франкфуртскому "Айнтрахту" лишь в серии пенальти.

Отдельная история – выступления украинцев на "Айброксе". В октябре 1990-го "Рейнджерс" приобрел защитника киевского "Динамо" Олега Кузнецова, а через год к нему присоединился Алексей Михайличенко. И если первый был ролевиком (36 матчей), то второй стал одним из лидеров команды в первой половине 90-х (134 поединка, 24 гола).

История противостояний с "Динамо"

"Динамо" – "Рейнджерс" – 1:0 (Кубок чемпионов 1987/88)

"Рейнджерс" – "Динамо" – 2:0 (Кубок чемпионов 1987/88)

Турнирные пути шотландского и украинского грандов пересекались только однажды. В первом раунде Кубка чемпионов 1987/88 команды сначала встретились в Киеве. "Динамо" одержало минимальную победу благодаря голу Михайличенко, реализовавшего одиннадцатиметровый после сорванного сольного прохода.

Однако подопечные Грэма Сунесса на Альбионе взяли реванш. "Рейнджерс" оформил по голу в каждом из таймов. В середине первой половины Фалко забил после невероятной ошибки Чанова, а на старте второй 45-минутки Маккойст удвоил преимущество хозяев. Дальше пошли шотландцы.

Команда

В летнее трансферное окно "Джерс" потратили на новичков 11 млн евро с хвостиком. Фактически половину суммы (5 млн) шотландский гранд отдал за покупку центрального полузащитника Диоманда. Последние полгода он провел на "Айброксе" на правах аренды из датского "Норшеллана" и, очевидно, убедил тренерский штаб в профпригодности. Еще на 3,2 млн в евровалюте потянул центрбек Преппер из нидерландского "Твенте".

Двое молодых исполнителей – нападающего Игамана (2,36 млн) и защитника Хефте (800 тысяч) – взяли из чемпионатов Марокко и Бразилии соответственно. Вратарь Келли, центрбек Нсиала и хавбек Баррон пришли в "Рейнджерс" на правах свободных агентов, а вингера Черны арендовали из немецкого "Вольфсбурга". Молодого Фрейзера перевели в первую команду из дубля.

Потери "светло-синих" пока выглядят более серьезными. Левый защитник Баришич и опорник Ландстрем были, безусловно, основными, а хавбек Джек – футболистом ротации. Главные же вопросы к менеджменту клуба. Тройка исполнителей покинула Глазго бесплатно. На продаже же незабивного нападающего Ламмерса "Рейнджерс" заработал аж 2 млн евро. Третий бомбардир команды в предыдущем сезоне Сима (16 мячей) вернулся в английский "Брайтон".

Тренер

Предыдущий сезон во главе "Рейнджерс" начал Майкл Бил. Впрочем, после трех поражений в стартовых семи турах ("Килмарнок", "Селтик", "Абердин") английскому специалисту указали на дверь. 15 октября руководство "светло-синих" объявило о назначении Филиппа Клемана.

Бельгийский тренер сделал имя на родине. Он неплохо стартовал в скромном "Беверене", так что в декабре 2017-го его позвал более статусный "Генк". Клеман отблагодарил за доверие сполна. В первом сезоне специалист финишировал с "горняками" на 5-й строчке, а вот во втором завоевал для фламандцев четвертый титул в истории.

Такой успех не мог обойти бельгийский гранд. Клеман перебрался в "Брюгге" и вскоре привел "черно-синих" к золотым наградам, а затем повторил это достижение и дополнительно пополнил клубный музей Суперкубком Бельгии. Теперь за тренером пришел еще более статусный "Монако". Но в княжестве не сложилось – третье и шестое места в Лиге 1 Франции.

Старт во главе "Рейнджерс" мог быть более удачным. За 9 туров до финиша чемпионата "светло-синие" лидировали в Премьер-лиге, но умудрились отстать от "Селтика" на 12 очков. Проиграли подопечные Клемана "кельтам" и финал Кубка Шотландии, а единственным трофеем стал Кубок лиги. Очевидно, по той причине, что соперником за него был "Абердин".

Во главе "Джерс" бельгийский специалист полагается на схему 4-2-3-1. В этой формации главные роли возложены на дуэт центральных полузащитников. Диоманд и Баррон должны быть и мастерами на все руки – отбирать, продвигать, создавать. Главную же остроту несут подключение Тавернье флангом. Номинальный правый защитник в сезоне 2023/24 оформил 24 мяча и 12 ассистов!

Сезон 2024/25

В межсезонье "Рейнджерс" провел четыре контрольных поединка без единой победы. Более того, шотландский трижды проиграл. Если поражения от амстердамского "Аякса" (1:2) и английского МЮ (0:2) были вполне прогнозируемыми, то неудача с английским "Бирмингемом" (1:2) заставила фанов напрячься. С берлинским "Унионом" подопечные Клемана устроили фестиваль (4:4) с дублями Дессера и Лоренса.

Официальный старт сезона для "Рейнджерс" тоже оказался неубедительным. В противостоянии с "Хартсом" вице-чемпион Шотландии больше владел мячом (64%), но "сердечные" нанесли в 2,5 раза больше ударов (17 против 7-ми). "Светло-синие" вполне могли уехать домой с "баранкой". Однако маленькие чудеса в рамке творил Батленд, а еще однажды "Джерс" спас каркас ворот. "Селтик" получил возможность со старта уйти в отрыв.