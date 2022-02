Футболістка "Ліверпуля" шокувала хет-триком за півгодини і нарвалася на заміну: подробиці курйозу

Збірна Нової Зеландії зустрічалася зі збірною США в рамках турніру SheBelieves.

Захисниця новозеландської збірної Мейкала Мур забила три автоголи в першому таймі, на 5-й, 6-й та 36-й хвилині.

New Zealand Women's National Team defender Meikayla Moore made headlines as she scored a hattrick...of OWN GOALS during a #SheBelievesCup match against the USA.



Unbelievable.