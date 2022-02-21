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Футболістка "Ліверпуля" шокувала хет-триком за півгодини і нарвалася на заміну: подробиці курйозу

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Нова Зеландія, Понеділок 21 лютого 2022 15:02
Футболістка "Ліверпуля" шокувала хет-триком за півгодини і нарвалася на заміну: подробиці курйозу Фото: Мейкала Мур (twitter.com/MeikaylaMoore)
Автор: Андрій Вирва

Футболістка "Ліверпуля" Мейкала Мур в матчі за збірну Нової Зеландії проти США, забила три автоголи. Матч завершився перемогою американок з рахунком 5:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Kawowo Sports.

Збірна Нової Зеландії зустрічалася зі збірною США в рамках турніру SheBelieves.

Захисниця новозеландської збірної Мейкала Мур забила три автоголи в першому таймі, на 5-й, 6-й та 36-й хвилині.

Одразу після третього голу футболістку замінили.

Що цікаво, Мур зробила "класичний хет-трик", забивши правою ногою, головою та лівою ногою.

Нагадаємо, що екс-зірка АПЛ Джек Вілшер знайшов новий скромний клуб.

Додамо, що "Динамо" переграло чемпіона Латвії в останньому матчі на зборах.

До слова, зірковий новачок "Барселони" хет-триком встановив унікальне досягнення.

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