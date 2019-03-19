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Вінгер "Динамо" Циганков визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ

Новини » Спорт    19.03.2019 - 13:35
Вінгер "Динамо" Циганков визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ
Фото: Віктор Циганков (facebook.com/fcdynamoua)

Він на два бали випередив півзахисника "Арсеналу-Києва"

Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 22 туру чемпіонату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який у матчі з "Олімпіком" (2:1) забив м’яч і зробив результативний пас. Він на два бали випередив півзахисника "Арсеналу-Києва" Сергія Вакуленка.

У поточному розіграші УПЛ 21-річний динамівець провів 22 поєдинки, забивши 11 голів і зробивши 5 ассистов.

"Динамо" після першого етапу набрало 50 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці.

Нагадаємо, раніше ФФУ затвердила перенос матчів Кубка і чемпіонату України.

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