"Аякс" и "Зальцбург" в прошлом. Украинский клуб стал первым в мире по доверию к молодежи

Львовский "Рух" предоставил больше всего игрового времени футболистам, которым еще не исполнился 21 год. По данным Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, такая тенденция не меняется в течение трех сезонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х организации .

CIES подсчитал данные о молодых футболистах в 58-ми лигах мира. "Рух" с показателем 41,1% игровых минут для исполнителей этой возрастной категории возглавил мировой рейтинг.

Второе место занял датский "Норшелланн" (40,7%), а замкнул тройку лидеров узбекский "Олимпик" (39,9). В топ-10 рейтинга оказался ряд известных клубов, например, словацкая "Жилина", австрийский "Зальцбург", швейцарский "Базель", датский "Копенгаген" и нидерландский "Аякс".

"Рух" в прошлом сезоне остановился в шаге от зоны еврокубков, лишь в последнем туре пропустив на 5-ю строчку таблицы житомирское "Полесье". В текущем чемпионате команда в шести матчах одержала три победы, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. В пока последнем туре львовяне стали первыми в УПЛ, кто смог отобрать очки у киевского "Динамо".

Что такое CIES Football Observatory

Международный центр спортивных исследований (CIES) – независимая научно-образовательная организация, расположенная в городе Невшатель (Швейцария). Был создан в 1995 году как совместное предприятие ФИФА, Университета Невшателя, а также города и кантона Невшатель. Имеет исследовательскую группу под названием CIES Football Observatory, которая занимается статистическими футбольными исследованиями.

В частности, в мае этого года тот же "Рух" попал в топ-10 рейтинга организации по показателю "самые стабильные клубы мира в трансферной политике" (львовяне заняли 8-е место). А в сентябре швейцарские исследователи отметили защитника "Динамо" Тараса Михавко. Его включили в рейтинг лучших центрбеков Европы, выступающих за пределами топ-пятерки лиг.