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Через футбол у центрі Києва завтра можуть закрити станції метро

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 11:44
Через футбол у центрі Києва завтра можуть закрити станції метро Фото: станції метро в центрі Києва завтра можуть закрити (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Завтра, 18 вересня, через футбол у центрі Києва можуть закрити деякі станції метро. Йдеться про станції "Олімпійська", "Палац Спорту" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що у зв'язку з матчем на НСК "Олімпійський" (початок гри о 19:30) між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія) можливі зміни в роботі метро.

"Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в київському метрополітені попередили, що через карантин метро може працювати з обмеженнями на вхід в пікові години.

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