Футбол, кровь и карнавал. История Эдмундо - гения, который уничтожил себя сам

Эдмундо: начало футбольного пути

Его история началась в трущобах Нитероя - пригорода Рио-де-Жанейро. Его улица Тейшейра-де-Фрейтас находится всего в 30 километрах от знаменитого пляжа Ипанема, но в то время между этими локациями была огромная пропасть.

Пока отец будущей звезды Рейнальдо, как и дед, работал парикмахером, а мать целыми днями мыла полы, маленький Диньо - именно так его называли родные - с братом Луизиньо гоняли мяч на пляже. Футбол стал их смыслом и школой жизни.

Эдмундо не интересовался футбольной теорией, зато с раннего возраста демонстрировал уникальные способности: дриблинг, агрессию, самоуверенность. Тетя Мария, которая присматривала за братьями, стала первым человеком, который поверил в его талант. И тогда она начала водить Диньо на тренировки и матчи любимого клуба - "Васко да Гама".

В 15 лет его заметили в академии "Ботафого", но пробыл он там недолго - его выгнали после того, как он прошелся по территории тренировочной базы голым.

Но после безумного гола в матче юношеских команд в 1991-м, когда он обыграл всю оборону соперника и голкипера, тренеры "Васко" пригласили его обратно.

Уже в январе 1992-го он дебютировал за основу - и сразу в игре против гранда "Коринтианса" помог своей команде победить 4:1. В том сезоне "Васко" выиграл чемпионат штата, а Эдмундо стал новым любимцем местной публики.

Успех и скандалы Эдмундо

В 1993 году он создал мощный тандем с Бебето, а уже через год перешел в "Палмейрас" за безумные на то время два миллиона долларов. Вместе с Ривалдо, Роберто Карлосом и Сампайо команда выиграла два чемпионата Бразилии и Кубок штата.

Но звезда Эдмундо быстро потеряла блеск: удаления, конфликты с партнерами, а потом - драка на поле во время матча с "Сан-Паулу", в которой он избил двух игроков, судью и даже собственного тренера. Получать по 5 красных карточек за сезон для него стало нормой.

Впоследствии Эдмундо задержала полиция Эквадора: после неудачного пенальти в Копа Либертадорес он ударил местного оператора. Избежать ответственности ему удалось только после вмешательства представителей бразильского правительства.

Но самое страшное произошло в 1995 году, когда он играл за "Фламенго": после ночной вечеринки во время карнавала футболист сел пьяным за руль своего Jeep Cherokee и столкнулся с Fiat Uno. Погибли трое пассажиров. Против него открыли дело за непредумышленное убийство, а клуб аннулировал с ним контракт. Эдмундо остался без клуба, под следствием и перспективой сесть в тюрьму.

Через 45 дней после трагедии шанс ему дал "Коринтианс", но Эдмундо не провел там ни одного матча и ушел.

Тогда в игру снова вступил "Васко". И именно в этом клубе он показал лучшую игру в карьере - 38 голов за сезон. Его рассматривали как основного конкурента Роналдо на ЧМ-1998. Тогдашний тренер сборной Бразилии Марио Загалло взял его на мундиаль, но на поле выпускал редко. Эдмундо позволил себе жаловаться на наставника публично, в частности сам звонил в прямые эфиры радиостанций и критиковал руководство сборной.

Его трансфер в "Фиорентину" казался новым началом. В паре с Габриэлем Батистутой он вывел клуб на вершину турнирной таблицы Серии A. Но когда аргентинец травмировался, Эдмундо вместо того, чтобы взять игру на себя, полетел... на карнавал в Рио, потому что "никогда в жизни не пропускал" это мероприятие. Без обоих форвардов "фиалки" не смогли выиграть чемпионат и скатились до "бронзы".

Вернувшись во Флоренцию, Эдмундо первым делом подрался с Батистутой, вызвав гнев фанов, и поссорился с Руем Коштой. Поэтому тренеру Джованни Трапаттони не оставалось ничего, как выгнать бразильца из команды.

После этого футболист вернулся обратно в "Васко да Гаму", где его главным врагом стал великий Ромарио, которого тогда выгнали из "Фламенго", а в "Васко" сразу же вручили капитанскую повязку. Поссорились они из-за того, что как-то в баре Ромарио на стене в туалете нарисовали карикатуру на Эдмундо.

Эдмундо все время бушевал, устроив погромы в раздевалке. Позже они с Ромарио подрались прямо на поле, когда в одном из эпизодов решали, кому бить пенальти.

Вражду двух суперзвезд футбола обсуждала вся страна. Даже священник клуба не смог их помирить. Однако в тандеме они вместе уничтожили "Манчестер Юнайтед" на клубном чемпионате мира. В частности Эдмундо забил фантастический гол после обыгрыша Сильвестра.

Скандал с шимпанзе и "вечное раскаяние"

Это должно было бы стать его триумфом и "перезагрузкой" карьеры. Но случился новый скандал. В день рождения своего сына форвард пригласил на свою виллу бродячий цирк с клоунами и обезьянами.

Звери так понравились нападающему, что с одним из них (шимпанзе по имени Педринью) он решил выпить на брудершафт, предварительно налив обезьяне в бокал с шампанским пива. Зверя стошнило от алкоголя, а Эдмундо вскоре вызвали в суд по обвинению в жестоком обращении с животными. В результате футболисту пришлось заплатить штраф в размере 100 тысяч долларов, а еще за ним закрепилось прозвище "Зверюга".

В дальнейшем Эдмундо выступал в Японии за "Токио Верди", "Урава Ред Даймондс", снова вернулся в "Васко да Гама", затем - "Флуминенсе", "Нова Игуаку", "Фигейренсе" и "Палмейрас". Но нигде так и не заиграл на том уровне, который показывал до этого.

Кроме того, его подкосила семейная потеря. В 2002-м его брата Луизиньо нашли мертвым в машине в Рио. Эдмундо даже не нашел в себе силы, чтобы пойти на похороны.

В 2008-м произошло пятое "пришествие" Эдмундо в "Васко", куда его позвал... Ромарио, который был на тот момент главным тренером "адмиралов".

"Я уже собирался вешать бутсы на гвоздь. Но тут позвонил Ромарио и сказал, что был бы рад видеть меня. Мне было ужасно приятно. Мы с Ромарио давно забыли о ссорах, пожали друг другу руки. Уверен, что в "Васко" у меня все получится", - говорил журналистам Эдмундо.

Но не получилось. Клуб с Эдмундо и Ромарио не смог сохранить прописку в элите и впервые в своей истории вылетел в Серию Б, после чего Диньо прекратил выступления на профессиональном уровне.

Эдмундо в 2008 году (фото: Википедия)

В 2011 году суд признал, что по делу о ДТП истек срок давности. Он стал свободным. Но говорит, что не чувствует облегчения.

"Я вечно буду каяться. Это горе никогда не пройдет", - сказал он в одном из последних интервью.

Эдмундо - это пример того, как талант, помноженный на взрывной характер, может стать проклятием. Однако был ли он "угрозой для человечества", как писала бразильская пресса? Или просто - глубоко травмированным человеком, который не справился с даром и темпераментом? Этот вопрос не имеет простого ответа. Но все сходятся в одном: на поле футболист Эдмундо действительно был гением.