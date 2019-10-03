ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ФСБ заявили про затримання українця

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 11:17
У ФСБ заявили про затримання українця
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У ФСБ заявили про затримання уродженця Кривого Рогу 1965 року народження

Російські силовики стверджують, що затримали громадянина України, який "намагався потрапити в Крим в обхід пунктів пропуску". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

В управлінні ФСБ Росії заявили, що в трьох кілометрах від підконтрольного Росії пункту пропуску в районі дамби, що з'єднує півострів Ад з Кримом, ФСБ затриманий уродженець Кривого Рогу 1965 року народження. Вони не називають ім'я затриманого.

Стосовно нього порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 322 російського Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусовими роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на території Росії і в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України. За словами уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової, затриманих українців регулярно піддають тортурам, а також порушують їх права.

Ще раніше Денисова заявила, що списки для нового обміну полоненими вже давно передані російській стороні.

Гончарук анонсував завершення облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом У РФ підтвердили, що Україна відновила імпорт електроенергії
Новини України КримФСБУкраїнаКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся