У ФСБ заявили про затримання українця

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У ФСБ заявили про затримання уродженця Кривого Рогу 1965 року народження

Російські силовики стверджують, що затримали громадянина України, який "намагався потрапити в Крим в обхід пунктів пропуску". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

В управлінні ФСБ Росії заявили, що в трьох кілометрах від підконтрольного Росії пункту пропуску в районі дамби, що з'єднує півострів Ад з Кримом, ФСБ затриманий уродженець Кривого Рогу 1965 року народження. Вони не називають ім'я затриманого.

Стосовно нього порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 322 російського Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусовими роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на території Росії і в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України. За словами уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової, затриманих українців регулярно піддають тортурам, а також порушують їх права.

Ще раніше Денисова заявила, що списки для нового обміну полоненими вже давно передані російській стороні.