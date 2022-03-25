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У ФСБ заявили про нібито затримання українського шпигуна, який стежив за журналістами в РФ

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Москва, П'ятниця 25 березня 2022 12:19
У ФСБ заявили про нібито затримання українського шпигуна, який стежив за журналістами в РФ Фото: ФСБ заявили про нібито затримання українського агента (24 tv)
Автор: Наталія Юрченко

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито затримала українського шпигуна. Він нібито працював на СБУ і стежив за журналістами і політологами в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ФСБ.

Агентом нібито виявився уродженець Харкова, який має подвійне громадянство України та Республіки Польщі.

"Він був завербований в агентурний апарат СБУ і підтримував конфіденційну співпрацю під псевдонімом "Малюк"... У 2019 році іноземець, прибувши в Московський регіон, для розширення можливостей для шпигунства вступив в один з провідних ВНЗ Росії на факультет Політології", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ додали, що затримали "українського шпигуна" в Москві при спробі отримання даних про військовослужбовців, які беруть участь у військових діях на території України.

Нагадавши, російські окупанти викрали в Чернігівській області голову однієї з територіальних громад і бізнесмена.

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