ФСБ заявила, що затримала "особистого охоронця" Ленура Іслямова

Ілюстративне фото (fsb.ru)

ФСБ відкрила кримінальну справу

Співробітники управління ФСБ Росії в Криму стверджують, що затримали "особистого охоронця" голови громадської організації "Аскер" Ленура Іслямова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу російського ФСБ.

В РФ заявили, що був затриманий кримчанин 1994 року народження, який "вступив в батальйон ім. Н. Челебиджихана", там пройшов спеціальну підготовку, в тому числі по поводженню з вогнепальною зброєю".

"В його обов'язки входило здійснення особистої охорони командира незаконного збройного формування - Іслямова Л. Е. і виконання поставлених їм завдань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, ФСБ відкрила кримінальну справу проти підозрюваного за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії (участь в незаконному збройному формуванні). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 січня в окупованому Росією Криму, в Сімферополі, у мікрорайоні компактного проживання кримських татар Фонтани в будинку на вулиці Емель проходили обшуки. Обшук проходив у будинку, де проживає сім'я кримських татар (глава будинку - Енвер, дружина Сейране).

Раніше в окупованому Криму силовики РФ затримали громадянина України Леоніда Коплуна за звинуваченням у співпраці зі Службою безпеки України.