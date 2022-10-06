Отмечается, что люди на границе находятся в течение 2-6 дней.

"В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России". - пишет пресс-служба.

Если гражданин прописан в Крыму, однако российского паспорта нет, его пропускают на прохождение границы и свободное пересечение КПП. Этот факт подтверждают и представители наших консульских учреждений в Эстонии и Латвии.

"При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска", - добавляет пресс-служба.

Фото: ФСБ запрещает украинцам с российскими паспортами покидать Россию (minre.gov.ua)