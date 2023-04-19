ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совершали хакерские атаки на украинское правительство. Задержаны два агента ФСБ.

Новина українською →
Киев, Среда 19 апреля 2023 11:41
Совершали хакерские атаки на украинское правительство. Задержаны два агента ФСБ. Фото: СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые совершали хакерские атаки на правительство Украины (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности задержала двух агентов ФСБ, которые помогали совершать хакерские атаки на правительство Украины. Так они пробовали получить секретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"Фигурантами являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, там они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки "Armageddon".

Установлено, что с 1 января 2020 года до 10 марта 2021 года злоумышленники провели серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины.

Во время одного из киберинцидентов ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным высших органов власти нашего государства.

По результатам комплексных мероприятий, правоохранители установили причастность обоих предателей к подрывной деятельности агрессора.

В частности, в прошлом году правоохранителе установили злоумышленников, перехватили их разговоры, а также получили доказательства их причастности к кибератакам на Украину.

Они обвиняются по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем).

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, раннее мы писали, что российские хакеры могли собирать информацию в Украине с помощью камер в кафе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
"Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина