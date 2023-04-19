Совершали хакерские атаки на украинское правительство. Задержаны два агента ФСБ.
Служба безопасности задержала двух агентов ФСБ, которые помогали совершать хакерские атаки на правительство Украины. Так они пробовали получить секретную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
"Фигурантами являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, там они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки "Armageddon".
Установлено, что с 1 января 2020 года до 10 марта 2021 года злоумышленники провели серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины.
Во время одного из киберинцидентов ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным высших органов власти нашего государства.
По результатам комплексных мероприятий, правоохранители установили причастность обоих предателей к подрывной деятельности агрессора.
В частности, в прошлом году правоохранителе установили злоумышленников, перехватили их разговоры, а также получили доказательства их причастности к кибератакам на Украину.
Они обвиняются по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем).
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, раннее мы писали, что российские хакеры могли собирать информацию в Украине с помощью камер в кафе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.