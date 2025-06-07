ФСБ считает Китай врагом: NYT опубликовало засекреченный отчет

Согласно документу, подразделение, которое ранее не раскрывалось, предупредило о серьезной угрозе безопасности России со стороны Китая.

Офицеры говорят, что Пекин все чаще пытается завербовать российских шпионов и заполучить в свои руки военные технологии, порой переманивая недовольных российских ученых.

Также они говорят, что Китай шпионит за российскими военными операциями в Украине, чтобы узнать о западном оружии и методах ведения войны. Офицеры разведки опасаются, что китайские ученные готовят почву для предъявления претензий на территорию России.

Кроме того, они предупредили, что китайские разведчики ведут шпионаж в Арктике, используя горнодобывающие компании и университетские исследовательские центры в качестве прикрытия.

Угрозы изложены во внутреннем 8-страничном документе планирования ФСБ, полученном NYT. В нем устанавливаются приоритеты для отражения китайского шпионажа. Документ не датирован, что повышает вероятность итого, что это черновик. Хотя из контекста следует, что он написал в конце 2023 или начале 2024 года.

Вербовка россиян и шанс США разъединить РФ и Китай

Как пишет NYT, в российском документа описывается "напряженная и динамично развивающаяся" разведывательная битва в тени между двумя "внешне дружественными странами".

В частности, за три дня до вторжения РФ в Украину в 2022 году, ФСБ одобрила новую программу контрразведки под названием "Антанта-4". Кодовое название, очевидно, иронично намекающее на крепнущую дружбу Москвы с Пекином, противоречило истинному намерению инициативы: не дать китайским шпионам подрывать интересы России.

Отмечается, что время наверняка не было случайным. Тогда РФ перенаправляла почти все свои военные и шпионские ресурсы в Украину, более чем в 4000 милях от границы с Китаем, и, скорее всего, беспокоилась, что Пекин может попытаться извлечь выгоду из этого отвлечения.

С тех пор, согласно документу, ФСБ наблюдала, как Китай делает именно это. Китайские разведчики активизировали усилия по вербовке российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к власти в Москве.

Чтобы противостоять этому, ФСБ поручила своим сотрудникам пресечь "угрозу" и "предотвратить передачу важной стратегической информации китайцам". Им было приказано проводить личные встречи с гражданами РФ, которые тесно сотрудничают с Китаем, и предупреждать их о том, что Пекин пытается воспользоваться Россией и получить передовые научные исследования.

Также разведка РФ приказала "постоянно собирать информацию о пользователях" китайского мессенджера WeChat. Это включало взлом телефонов объектов шпионажа и анализ данных в специальном программном обеспечении, которым владеет подразделение ФСБ.

С одной стороны, документ ФСБ подтверждает теорию о том, что при правильном подходе Россию можно оторвать от Китая. В документе описываются недоверие и подозрительность с обеих сторон.

Так, Китай проводит полиграфные проверки своих агентов, как только они возвращаются домой, ужесточает контроль за 20 000 российских студентов в Китае и пытается вербовать россиян с китайскими супругами в качестве потенциальных шпионов.

Но другое прочтение документа приводит к противоположному выводу. Тот факт, что Путин, судя по всему, хорошо осознает риски более тесных отношений с Китаем и решил в любом случае продвигаться вперед, может означать, что у США мало возможностей заставить Россию изменить курс.

Отмечается, что Путин годами добивался расположения Си Цзиньпина, проведя более 40 личных встреч, и закрепил гораздо более глубокое партнерство с Китаем после вторжения в Украину. Это в свою очередь, представляет "деликатную задачу" для российских контрразведчиков.

В документе показано, что они пытаются сдержать риски, которые исходят от китайской разведки, не вызывая "негативных последствий для двухсторонних отношений". Офицеров предупредили избегать лютого публичного "упоминания китайских разведывательных служб как потенциального врага".

Китай нацелился на военные секреты и ученных России

Вскоре после того, как войска РФ пересекли границу с Украиной, в Россию начали прибывать чиновники из китайских оборонных фирм и институтов, которые связаны с разведкой Китая. Их цель, согласно документу ФСБ, состояла в том, чтобы лучше понять войну.

NYT поясняет, что в Китае есть ученые мирового класса, но армия страны не воевала с момента месячного конфликта с Вьетнамом в 1979 году. Результатом этого является беспокойство в Китае о том, как армия будет действовать против западного оружия в конфликте за Тайвань или в Южно-Китайском море.

В связи с этим китайские разведчики стремятся понять ведение войны Россией против украинской армии, которую поддерживает Запад.

"Особый интерес для Пекина представляет информация о методах ведения боевых действий с использованием беспилотников, модернизации их программного обеспечения и методах противодействия новым видам западного оружия", - говорится в документе ФСБ, где сказано, что по мнению Пекина, война в Украине станет затяжной.

Отмечается, что Китай долгое время отставал от России в плане авиационной экспертизы, и в документе сказано, что Пекин сделал это приоритетной целью.

В частности, Китай нацелен на военных летчиков и исследователей в области аэрогидродинамики, систем управления и аэроупругости. Согласно документу, также разыскиваются российские специалисты, которые работали над снятым с производства экранопланом - военным кораблем на воздушной подушке, впервые развернутым СССР.

"Приоритет при приеме на работу отдается бывшим работникам авиационных заводов и научно-исследовательских институтов, а также действующим сотрудникам, недовольным закрытием Минобороны России программы разработки экраноплана или испытывающим финансовые трудности", - говорится в сообщении.

Из документа неясно, ограничиваются ли эти усилия по вербовке наймом российских специалистов для китайских предприятий, либо же еще распространяются и на их вербовку в качестве шпионов.

Документ также показывает, что Россия обеспокоена тем, как Китай относится к войне в Украине, и пытается снабжать шпионов Пекина позитивной информацией о российских операциях. Также российским контрразведчикам поручают подготовить отчет для Кремля о любых возможных изменениях в политике Пекина.

NYT отметило, что западные лидеры обвинили Китай в поставках в Россию основных компонентов оружия и в попытках скрыть это. Документ ФСБ подтверждает утверждение.

В нем сказано, что Пекин предложил создать цепочки поставок в Москву в обход западных санкций и предложил участвовать в производстве беспилотников и другого неуказанного высокотехнологичного военного оборудования. В документе не говорится, были ли реализованы эти предложения, хотя Китай поставлял России беспилотники.

Также в служебной записке ФСБ содержится намек на интерес Китая к группе наемников ЧВК "Вагнера" - поддерживаемой Россией военизированной группировке, которая на протяжении многих лет поддерживала правительства в Африке и участвовать в боях вместе с российскими войсками против Украины.

"Китайцы планируют использовать опыт бойцов "Вагнера" в собственных вооруженных силах и частных военных компаниях, действующих в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки", - говорится в директиве.

Однако в тексте доклада не указано, считает ли ФСБ, что Китай хочет вербовать бывших наемников "Вагнера" для своих формирований, либо же просто хочет перенять их опыт.

Москва обеспокоена попытками Пекина вторгнуться на территорию РФ

Как пишет NYT, что Россия давно опасалась вторжения Китая, а китайские националисты годами не соглашались с договорами 19, века, по которым РФ аннексировала большие участки земли, включая современный Владивосток.

Этот вопрос вызывает сейчас ключевое опасение, поскольку РФ, ослабленная войной и санкциями - менее способна противостоять Пекину. Согласно отчету ФСБ, там опасаются, что некоторые ученые в Китае продвигают территориальные претензии к России.

В документе говорится, что Китай ищет следы "древних китайских народов" на российском Дальнем Востоке. Вероятно, чтобы повлиять на местное мнение, благоприятное для китайских притязаний. Ранее в 2023 году, Китай опубликовал официальную карту, которая включала исторические китайские названия городов и территорий в пределах РФ.

ФСБ же поручила сотрудникам разоблачать подобную "реваншистскую" деятельность, а также попытки Китая использовать российских ученых и архивные фонды для исследований, направленных на придание исторической принадлежности приграничным территориям.

"Проводить профилактическую работу в отношении граждан Российской Федерации, причастных к указанной деятельности. В качестве меры воздействия ограничить въезд в нашу страну иностранных граждан", - сказано в памятке.

Китай "нервирует" РФ в Центральной Азии и Арктике

Согласно документу, опасения по поводу расширения влияния Китая не ограничиваются приграничными территориями Дальнего Востока России.

Отмечается, что страны Центральной Азии подчинялись Москве в советское время. Но сегодня, как сообщает ФСБ, Пекин разработал "новую стратегию" по продвижению китайской мягкой силы в регионе.

В частности, Китай начал развертывать эту стратегию в Узбекистане. Подробности стратегии в документе не приводятся, за исключением упоминания о том, что она подразумевает гуманитарный обмен.

Также в отчете подчеркивается интерес Китая к обширной территории РФ в Арктике и Северному морскому пути, который огибает северное побережье России. Исторически эти воды были слишком ледяными для надежного судоходства, но ожидается, что они станут все более загруженными из-за изменения климата.

Речь о том, что маршрут сокращает время доставки между Азией и Европой. Развитие этого маршрута облегчит Китаю продажу своих товаров.

РФ исторически пыталась поддерживать строгий контроль над деятельностью Китая в Арктике. Но Пекин считает, что западные санкции заставят Россию обратиться к Китаю для поддержания своей "стареющей арктической инфраструктуры", согласно документу ФСБ.

Разведка РФ утверждает, что китайские шпионы также активны в Арктике. В докладе говорится, что китайская разведка пытается получить информацию о российском освоении Арктики, в частности, используя высшие учебные заведения и горнодобывающие компании.

"Но, несмотря на все эти уязвимости, отчет ФСБ ясно дает понять, что поставить под угрозу поддержку Китая было бы хуже. Документ прямо предупреждает офицеров, что они должны получить одобрение от высших эшелонов российского истеблишмента безопасности, прежде чем предпринимать какие-либо деликатные действия", - резюмировало NYT.