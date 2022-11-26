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ФСБ убила троих "украинских диверсантов". Ими оказались страйкболисты из Воронежа, - СМИ

Новина українською →
Россия, Суббота 26 ноября 2022 01:08
ФСБ убила троих "украинских диверсантов". Ими оказались страйкболисты из Воронежа, - СМИ Фото: в Воронеже ФСБ убила трех страйкболистов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Убитые сотрудниками ФСБ России в Воронеже "украинские диверсанты", скорее всего, являлись местными фанатами компьютерной игры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание The Moscow Times.

Так, 23 ноября в ФСБ России заявили, что ликвидировали троих "членов законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии" при попытке "диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области". Во время задержания они якобы пытались оказать вооруженное сопротивление.

В расследовании журналистов говорится, что двое из убитых принадлежали к воронежскому страйкбольному обществу. Одного из них охарактеризовали как поклонника Алексея Навального и "обычного работяги", а другой придерживался анархистской идеологии и был известен под псевдонимом по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.

В игру отсылала и символика, которую носили погибшие. У одного из погибших был флаг с символами группировки "Свобода" из S.T.A.L.K.E.R. – волк с надписью "Воля". Пропагандисты на "Россия-1" назвали его "знаменем ультраправой националистической партии "Воля".

Напомним, контрразведка СБУ задержала российского агента, которого ФСБ отправила в Киев для подготовки диверсии. Он был переброшен в столицу еще до начала войны.

Ранее сообщалось, что в сети появились фото застенков ФСБ из освобожденного Херсона.

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