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Новая Зеландия ввела санкции против Ирана в ответ на поставки дронов России

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Веллингтон, Среда 15 февраля 2023 07:38
Новая Зеландия ввела санкции против Ирана в ответ на поставки дронов России Фото: Новая Зеландия ввела санкции против Ирана (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении иранских граждан и предприятий, причастных к поставкам России дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Новой Зеландии.

Как сообщила глава МИД Нанаия Махута, новые санкции коснутся граждан и организаций, причастных к поставкам беспилотников в Россию для атак на гражданскую инфраструктуру Украины, а также затронут ответственных за подавление протестов, прошедших в стране осенью прошлого года.

"Чтобы оказать давление на Россию, мы вводим санкции в отношении восьми иранских граждан и предприятий, поскольку организованные ими производство и поставка беспилотных летательных аппаратов угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины", - указала Махута.

Министр уточнила, что в новый санкционный список попали руководители предприятий, связанных с разработкой и производством вооружений, а также командующий военно-воздушными силами Ирана Мохаммад Алави.

Кроме того, Махута сообщила, что Новая Зеландия вводит дополнительные санкции в отношении иранских граждан, "ответственных за нарушение прав человека, связанное с протестами после смерти Махсы Амини".

Напомним, на днях США внесли в "черный список" семь компаний из Ирана.

К тому же Соединенные Штаты ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пятерых членов его правления за притеснение протестов в Иране.

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