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Готовятся отступать? Оккупанты вывозят политзаключенных из Крыма в Россию

Крым, Четверг 19 октября 2023 13:59
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Готовятся отступать? Оккупанты вывозят политзаключенных из Крыма в Россию Фото: политзаключенных из Крыма вывозят оккупанты в Россию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты вывозят политзаключенных с Крыма на материковую часть России. Вероятно, это связано с паникой оккупантов, которые не смогут удержать Крым, когда ВСУ подойдут к Перекопскому перешейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Оккупанты в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных с Крыма на территорию РФ. Спецвагоны пойдут в составе пассажирского поезда "Севастополь - Москва", - говорится в сообщении.

Как выяснили партизаны, сама процедура осуществляется на железнодорожном вокзале "Симферополь пассажирский", перед пешеходным мостом.

"Состав встречного караула не менее двадцати солдат и двух офицеров", - уточняют в "Атеш".

Политзаключенные в Крыму

Россия продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму. По данным на октябрь 2020 года около 100 граждан Украины незаконно удерживают на территории полуострова по политически мотивированным обвинениям. По состоянию на март 2021 года это число выросло до 114 человек. В феврале 2023 года в Украине инициировали создание отдельного реестра узников Кремля. Речь идет об украинцах, которых незаконно задержали из-за политической или общественной деятельности.

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