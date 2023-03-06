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ФСБ приписала "покушение" на Малофеева "Русскому добровольческому корпусу"

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Москва, Понедельник 06 марта 2023 09:56
ФСБ приписала "покушение" на Малофеева "Русскому добровольческому корпусу" Фото: русский нацист Константин Малофеев (facebook.com)
Автор: Александр Белоус

Федеральная служба безопасности России начала использовать ставшее известным название "Русский добровольческий корпус". Объявлено о покушении на русского нациста Константина Малофеева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Интерфакс", которое цитирует центр общественных связей ФСБ.

Утверждается, что ФСБ якобы предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого намеревался подорвать основатель "Русского добровольческого корпуса" под контролем СБУ.

В ФСБ заявили, что организатором акта является "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т.н. "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 г.р.".

"Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", - говорится в сообщении.

Напомним, русский нацист Константин Малофеев находится под санкциями США, где было решено конфисковать его 5,4 млн долларов и передать их Украине.

Организация "Русский добровольческий корпус" стала известна после событий на прошлой неделе в Брянской области, куда члены организации якобы перешли из Украины в неясных целях.

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