ФСБ підтвердила, що затримала в окупованому Криму членів "Хізб ут-Тахрір"

В анексованому Криму сьогодні пройшли обшуки в будинках кримських татар

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (РФ) подтвердила, что задержала в аннексированном Россией Крыму троих жителей Красногвардейского района по подозрению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

В ведомстве сообщили, что "в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1, частью 2 статьи 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации) проведены обысковые мероприятия в Красногвардейском районе - по местам проживания и регистрации предполагаемого организатора и членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

"В ходе обысков обнаружена и изъята литература "экстремистской направленности", а также компьютерная техника и средства связи. Подозреваемые задержаны", - в пресс-службе ФСБ.

Российские силовики также опубликовали видео задержания.

Напомним, в оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар.

Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе открыло уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар, у которых российские силовики провели обыски.

Позже стало известно, что задержанного после обысков Эскендера Абдулгъаниева российские силовики принудительно записали гражданином РФ.