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ФСБ відмовилася порушувати справу через отруєння Навального

Москва, Четвер 19 листопада 2020 02:03
ФСБ відмовилася порушувати справу через отруєння Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії не стала порушувати кримінальну справу за фактом отруєння опозиціонера Олексія Навального. Позов подали юристи Фонду боротьби з корупцією (ФБК).

Про це пише DW.

Позов був поданий за статтею 355 КК РФ про розробку, виробництво та накопичення забороненої хімічної зброї.

Як стверджує ФСБ, підстави для будь-яких "процесуальних рішень" відсутні у зв'язку з перевіркою наданих позивачами фактів "іншим правоохоронним органом". Мова йде про управління на транспорті МВС РФ по Сибірському федеральному округу.

Юристи ФБК визнали відповідь слідчих відпискою і звернулися в Лефортовський суд Москви зі скаргою по статті 125 кримінально-процесуального кодексу "на незаконне бездіяльність" СУ ФСБ.

Нагадаємо, згідно з офіційною версією європейських медиків і токсикологів, Навального отруїли бойовим отрутою "Новачок". У зв'язку з цим Євросоюз запровадив санкції проти низки росіян, яких вважає причетним до отруєння Навального.

У той же час російські медики не знайшли ознак отруєння опозиціонера Олексія Навального. Йому поставили діагноз "панкреатит".

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