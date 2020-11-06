ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Отруєння Навального: російські медики поставили діагноз "панкреатит"

Москва, П'ятниця 06 листопада 2020 11:18
Отруєння Навального: російські медики поставили діагноз "панкреатит"
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Російські медики не знайшли ознак отруєння опозиціонера Олексія Навального. Йому поставили діагноз "панкреатит".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на управління на транспорті Міністерства внутрішніх справ Росії по Сибірському федеральному округу.

Повідомляється, що лікарі з урахуванням хіміко-токсикологічних досліджень встановили порушення вуглеводного обміну і "панкреатит з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції".

"Діагноз "отруєння" за результатами клінічних, анамнестичних і хіміко-токсикологічних досліджень не підтверджено", - повідомили журналістам.

Панкреатит - це запалення підшлункової залози, що виділяє ферменти для перетравлення їжі. Російські медики послалися на слова дружини Навального про те, що той дотримувався дієти і харчувався нерегулярно.

Нагадаємо, згідно з офіційною версією європейських медиків і токсикологів, Навального отруїли бойовою отрутою "Новічок". У зв'язку з цим Євросоюз запровадив санкції проти низки росіян, яких вважає причетним до отруєння Навального.

Сам опозиціонер вважає, що його можуть знову отруїти в Росії після повернення.

Інцидент з Навальним стався в серпні 2020 року. Під час перельоту з Томська до Москви йому стало погано, літак екстрено посадили в Омську. Вже в лікарні він впав у кому, родичі і його прихильники добилися переведення в німецьку клініку "Шаріте".

Отруєння бойовою отрутою встановили незалежні токсикологи Німеччини, Швеції та Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Навальныйотруєння

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся