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ФСБ отказалась возбуждать дело из-за отравления Навального

Москва, Четверг 19 ноября 2020 02:03
ФСБ отказалась возбуждать дело из-за отравления Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не стала возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального. Иск подали юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Об этом пишет DW.

Иск был подан по статье 355 УК РФ о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия.

Как утверждает ФСБ, основания для каких-либо "процессуальных решений" отсутствуют в связи с проверкой приводившихся истцами фактов "другим правоохранительным органом". Речь идет об управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Юристы ФБК сочли ответ следователей отпиской и обратились в Лефортовский суд Москвы с жалобой по статье 125 уголовно-процессуального кодекса "на незаконное бездействие" СУ ФСБ.

Напомним, согласно официальной версии европейских медиков и токсикологов, Навального отравили боевым ядом "Новичок". В связи с этим Евросоюз ввел санкции против ряда россиян, которых считает причастным к отравлению Навального.

В то же время российские медики не нашли признаков отравления оппозиционера Алексея Навального. Ему поставили диагноз "панкреатит".

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