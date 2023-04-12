ФСБ пытается вербовать украинских беженцев в Эстонии, - полиция

Российские спецслужбы пытаются завербовать украинцев, которые прибывают в Эстонию, убегая от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Издание, ссылаясь на ежегодный отчет эстонской полиции безопасности, отмечает, что с конца февраля 2022 года по декабрь в Эстонию прибыло более 45 тысяч украинских беженцев.

Из бесед с украинцами правоохранители сделали вывод, что ФСБ пытается активно вербовать людей на оккупированных территориях. Также это касается и беженцев, пересекающих границу Эстонии и России.

"От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них обнаруживают враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, пересматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", - отмечает полиция.

В полиции безопасности добавляют, что ФСБ пытается вербовать не только украинцев, но и эстонцев, и других людей, живущих в Эстонии.

"Например, ФСБ начала систематически опрашивать людей, регулярно посещающих Россию по работе. Во время пересечения границы их спрашивают об отношении к России и проведенной против Украины "специальной военной операции", а также о возможных преследованиях россиян в Эстонии", - отмечают правоохранители.

При этом разговоры агенты ФСБ снимают на камеры, это делают открыто и скрыто. В Эстонии предполагают, что, вероятно, скоро россияне усилят подобные меры на фоне войны.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия начала вербовать на войну против Украины палестинских беженцев в Ливане.

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