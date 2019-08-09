Трамп не планує занижувати курс долара

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

За словами Трампа, США не потрібна девальвація долара у відповідь на ослаблення юаня

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Штати не планують навмисно послаблювати курс долара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

За словами американського лідера, США не потрібна девальвація долара у відповідь на ослаблення юаня.

Як повідомлялося, на цьому тижні Центральний банк Китаю двічі встановлював довідковий курс національної валюти на рівні, що перевищує 7 юанів за 1 долар США. Це мінімальне значення курсу з 2008 року.

"У нас найнадійніша валюта в світі. Ми задаємо стандарт для усього світу", - зазначив Трамп.

Разом з тим президент США додав, що якщо Федеральна резервна система (ФРС) знизить ставки, це автоматично кілька знизить курс долара, послабивши тиск на експортерів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на тлі торговельної війни з Китаєм у Сполучених Штатах Америки стався обвал на ринку акцій. 5 серпня відбулося найбільше падіння курсів акцій за цей рік.

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Китай в маніпуляції валютою на тлі торгової війни країн.