ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

С фронта в тыл? Как перевестись в другую часть без согласия руководства

09:00 29.07.2026 Ср
3 мин
Часто командование может не согласовывать перевод, но это можно обойти
aimg Катерина Гончарова aimg София Бойко aimg Иван Носальский
С фронта в тыл? Как перевестись в другую часть без согласия руководства Иллюстративное фото: некоторые военные могут перевестись в тыловые части (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Перевод в другое подразделение в армии во время войны - это непростая процедура. Нередко командование просто не согласовывает перевод, но есть и исключения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала военная адвокат Наталья Решетник.

Главное:

  • Перевод по состоянию здоровья: Если ВЛК признала военного пригодным только для службы в тылу, разрешение командира для перевода не требуется.
  • Напрямую через Кадровый центр: "Тыловые" категории бойцов подают рапорт и справку ВЛК сразу в Кадровый центр ВСУ - далее процедура проходит автоматически.
  • Перевод между боевыми бригадами: Если боец хочет сменить одну боевую часть на другую, окончательное решение остается за его нынешним командиром.
  • Отказ из-за дефицита кадров: Если командир не отпускает бойца в другую боевую бригаду из-за нехватки людей на позициях – это абсолютно законно.

Перевод военного по состоянию здоровья

Если мы говорим о военнослужащем, который по состоянию здоровья признан годным к службе в тыловых частях, то никаких вопросов вообще не возникает, говорит Наталья Решетник.

По ее словам, военная часть и непосредственный командир в этот процесс могут быть даже не вовлечены, и их согласие не приходится ждать месяцами.

"Что нужно сделать? Боец просто подает рапорт и справку ВЛК, после чего Кадровый центр ВСУ самостоятельно обрабатывает эти данные и переводит военнослужащего без согласования с его текущим руководителем. При таких условиях не согласовать рапорт невозможно", - объясняет эксперт.

Вместе с тем, совсем другая правовая логика действует тогда, когда боец стремится перевестись из одной боевой части в другую боевую.

Переведут ли из боевого подразделения в тыл?

По словам Натальи, в случае перевода между боевыми подразделениями нормы закона говорят ясно: согласование такого рапорта является личным правом командира воинской части, а не его обязанностью.

Если руководитель видит, что штатная структура имеет кадровый дефицит и объективно не может потерять этого бойца, он имеет полное право не согласовать рапорт. Никаких нарушений закона с его стороны в таком случае не будет, говорит Наталья.

Как быстро изменить часть в несколько кликов через "Армия+"

В конце июня в Украине запустили бета-тестирование новой системы перевода военнослужащих между частями в приложении "Армия+". На первом этапе услуга доступна только рядовому и сержантскому составу в пределах 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ.

Процедура состоит из трех шагов:

  • Подача электронного рапорта с подписью через приложение.
  • Отслеживание его статуса онлайн.
  • Получение решения и объяснений непосредственно в "Армии+".

Перевод возможен только в пределах операционной зоны одного корпуса, а количество переводов ограничено ежемесячными лимитами. Тестирование продлится до 24 сентября, после чего систему планируется расширить на другие подразделения ВСУ.

Для консультаций в приложении работает текстовая поддержка и горячая линия Минобороны по номеру 1519.

Напомним, в конце июня в Украине начали тестировать новые правила перевода военных между частями. Процедуру значительно упростили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
"Большая честь для меня": Трамп оценил свою встречу с Зеленским
"Большая честь для меня": Трамп оценил свою встречу с Зеленским
Аналитика
Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику
Александр Бердинских, Ульяна Безпалько Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику