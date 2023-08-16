Фронтовые и оборонные вопросы: Зеленский провел очередную Ставку

Президент Владимир Зеленский сегодня, 16 августа, провел очередное заседание Ставки. На нем обсудили фронтовые и оборонные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook .

"Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонительные вопросы, которые важны стратегически", - говорится в сообщении.

Президент сказал, что командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком ВСУ Валерий Залужный и Министерство обороны говорили о боеприпасах, вице-премьер-министр Михаил Федоров и Госспецсвязь о том, что касается дронов и вообще наших технологических возможностей.

Украина наращивает производство дронов

"В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов ставят вопрос о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что происходит совместная работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, а также работа в Украине.

"Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. И необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны - это "глаза" и защита на передовой. Разной дальности, различных целей. Дроны - это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками", - добавил Зеленский.

Также президент пояснил, что это собственно, все то, о чем говорили с военным накануне в Донецкой и Запорожской областях. Теперь это является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки.

Визиты Зеленского в военные

Позавчера президент Украины Владимир Зеленский уехал в Донецкую область, Там он посетил 22 отдельную механизированную бригаду и другие подразделения ВСУ.

А вчера он вместе с генералом Александром Тарнавским находился в расположении 3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, 47-й и 65-й отдельных механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады; 10-й армейский корпус - 116-я, 117-я и 118-я бригады.

Зеленский пообещал обсудить текущие потребности бойцов ВСУ на Ставке верховного главнокомандующего.