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На фронте уменьшилось количество боев: какая ситуация по направлениям

Фото: ВСУ зафиксировали меньше боев на фронте за последние сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Количество боев на фронте за последние сутки уменьшилось. Военные зафиксировали 96 боевых столкновений, а за прошедшие сутки - 136 столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 69 авиаударов, сбросив 110 КАБов.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага, а также поразили два средства ПВО, семь средств ракетных войск и артиллерии, а также два склада с боеприпасами оккупантов.

Ситуация на направлениях

Харьковский. За сутки зафиксировано три атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Волчанска и Тихого.

Купянский. Было пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового.

Лиманский. Враг атаковал 12 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

Северский. Украинские защитники отбили шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского и Переездного.

Краматорский. Оккупанты атаковали семь раз - все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара неуправляемыми бомбами.

Торецкий. Враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецкого. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов - сбросил более трех десятков управляемых бомб.

Покровский. Защитники отразили 28 штурмовых действий в районах десяти разных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанне, Карловка и Гродовка - основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Кураховский. Силы обороны отразили пять вражеских атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

Времевский. Российские войска предприняли две попытки продвижения со стороны Владимировки.

Ореховский. Произошло одно боевое столкновение в районе Работино.

Приднепровский. Все четыре атаки захватчиков не имели успеха.

Какие потери России

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 1140 оккупантов, а также подтверждено уничтожение вражеского самолета и вертолета. Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже более 587 тысяч солдат.

Стоит добавить, Силы обороны сообщили, что россияне усилили обстрелы на севере Харьковской области, в частности в районе Волчанска. ВСУ отмечают, что оккупанты сосредоточивают там силы и технику. Не исключается подготовка противником штурмовых действий.

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