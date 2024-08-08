На фронте уменьшилось количество боев: какая ситуация по направлениям

Количество боев на фронте за последние сутки уменьшилось. Военные зафиксировали 96 боевых столкновений, а за прошедшие сутки - 136 столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 69 авиаударов, сбросив 110 КАБов.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага, а также поразили два средства ПВО, семь средств ракетных войск и артиллерии, а также два склада с боеприпасами оккупантов.
Харьковский. За сутки зафиксировано три атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Волчанска и Тихого.
Купянский. Было пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового.
Лиманский. Враг атаковал 12 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.
Северский. Украинские защитники отбили шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского и Переездного.
Краматорский. Оккупанты атаковали семь раз - все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара неуправляемыми бомбами.
Торецкий. Враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецкого. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов - сбросил более трех десятков управляемых бомб.
Покровский. Защитники отразили 28 штурмовых действий в районах десяти разных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанне, Карловка и Гродовка - основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.
Кураховский. Силы обороны отразили пять вражеских атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.
Времевский. Российские войска предприняли две попытки продвижения со стороны Владимировки.
Ореховский. Произошло одно боевое столкновение в районе Работино.
Приднепровский. Все четыре атаки захватчиков не имели успеха.
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 1140 оккупантов, а также подтверждено уничтожение вражеского самолета и вертолета. Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже более 587 тысяч солдат.
Стоит добавить, Силы обороны сообщили, что россияне усилили обстрелы на севере Харьковской области, в частности в районе Волчанска. ВСУ отмечают, что оккупанты сосредоточивают там силы и технику. Не исключается подготовка противником штурмовых действий.
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