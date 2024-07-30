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На фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе: что известно

Вторник 30 июля 2024 14:48
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На фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе: что известно Бондо Гагнидзе погиб в результате пулевого ранения (фото: facebook.com/bondogagnidze)
Автор: Ирина Костенко

Защищая Украину на фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии.

Что известно о смерти Бондо Гагнидзе

О гибели воина стало известно из сообщений его знакомых и побратимов в социальных сетях.

"Мой Бондо пропал. Он пал в бою, как герой. Он сражался до последней пули", - говорится в сообщении Вано Надирадзе в Facebook.

На фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе: что известно

Публикация Вано Надирадзе (скриншот: facebook.com/Вано Надірадзе)

"На фронте погиб грузинский доброволец. Грузинский боец Бондо Гагнидзе погиб в результате пулевого ранения во время прямого столкновения с российскими военнослужащими в Донецкой области", - подтвердил несколько позже автор цифрового контента Отар Гаврилович на своей странице в Facebook.

Уточняется, что мужчина воевал в составе 2 механизированного батальона "Росомахи" 67 ОМБр.

"Светлая и вечная память Герою. Глубокие соболезнования родным и близким.
Светлая память всем павшим за Украину Героям", - заключается в сообщении.

На фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе: что известно

Пост Отара Гавриловича (скриншот: facebook.com/otar.gavrilovich)

На персональной странице Бондо Гагнидзе люди вспоминают его теплыми и искренними словами:

  • "Вечная память! Герою Украины! Герою Грузии!"
  • "Мой друг и сообщник преступления. Самый крутой грузин"
  • "Пусть Господь упокоит вашу смелую душу!..."
  • "Пусть душа твоя покоится с миром. Слава героям!"
  • "Бондо, если бы я не знала тебя, твоя трагедия разбила мне сердце. Пусть твоя патриотическая душа покоится с миром"
  • "Покойся с миром, настоящий мужественный мужчина. Мои соболезнования родным. Сердце разрывается"
  • "Герой - это слово, которое тебе подходит. Бондо бро"

На фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе: что известно

Бондо Гагнидзе положил жизнь за Украину (скриншот: facebook.com/bondogagnidze)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на фронте погиб музыкант и актер Игорь Воронка.

Читайте также, что известно о погибшем волонтере и боевом медике Питере Фуше из Великобритании.

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