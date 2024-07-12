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На фронте погиб музыкант и актер Игорь Воронка: что известно

Пятница 12 июля 2024 10:22
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На фронте погиб музыкант и актер Игорь Воронка: что известно Игорь Воронка погиб на фронте (фото: facebook.com/OpenOperaUkraine)
Автор: Ирина Костенко

На фронте, защищая Родину, погиб талантливый оперный певец и актер Игорь Воронка.

РБК-Украина рассказывает, что известно об обстоятельствах трагического события.

Сообщение о смерти

О смерти артиста сообщила его жена Марина на своей странице в Facebook.

"С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от побратимов моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля", - написала она.

В сообщении отмечается, что в настоящее время невозможно устроить похороны и даже получить официальные документы о гибели защитника Украины, ведь "эта территория захвачена".

Исходя из этого, официально Воронка значится как пропавший без вести.

"Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли прекрасного мужа, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах. Спасибо всем за вашу поддержку и добрые слова в это тяжелое для нас время", - подытожила жена павшего бойца.

На фронте погиб музыкант и актер Игорь Воронка: что известно

Пост жены Воронки (скриншот: facebook.com/marina.rayevska)

Художественная платформа Open Opera Ukraine, в проектах которой принимал участие Игорь, также сообщила о потере.

"Получили страшное известие - на поле боя погиб Игорь Воронка... Мы потеряли чрезвычайно талантливого музыканта и актера. С 2017 года, от первой оперной постановки, Игорь был частью команды в наших поисках и экспериментах, всегда готов к новому опыту и взаимодействию. Невыразимая боль. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память", - говорится в сообщении.

На фронте погиб музыкант и актер Игорь Воронка: что известно

Публикация Open Opera Ukraine (скриншот: facebook.com/OpenOperaUkraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на фронте погиб юрист и писатель Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".

Читайте также, что известно о погибшем волонтере и боевом медике Питере Фуше из Великобритании.

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