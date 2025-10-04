ua en ru
На фронте зафиксировано более 140 боев: Генштаб назвал самые горячие направления суток

Суббота 04 октября 2025 23:04
На фронте зафиксировано более 140 боев: Генштаб назвал самые горячие направления суток Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 4 октября, на фронте произошло 143 боевых столкновения. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение дня оккупанты нанесли 57 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3890 дронов-камикадзе и осуществили 3013 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отражали шесть атак россиян, две из которых еще продолжаются. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 20 управляемых авиабомб и совершил 154 обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак врага в районе Волчанска и в сторону Липцов, Синельниково, Колодязного и Кутьковки, еще одна такая продолжается.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка, бои продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Шандриголово, Редкодуб, Среднее, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечино.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополье, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватнические подразделения 44 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверево, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда. В двух локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 126 оккупантов, из них 79 - безвозвратно. Также уничтожено 33 БпЛА, один автомобиль, кроме этого украинские воины поразили семь укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 23 раз атаковал в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороное, Сечневое, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Железнодорожному.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоданиловки, получил отпор. Авиационный удар противник нанес в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник предпринял три попытки прорвать оборону наших защитников, получил отпор. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Одрадокаменка.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия стабилизировала ситуацию в районе населенного пункта Ямполь возле Лимана Донецкой области.

Кроме того, на Добропольском направлении ВСУ повышают эффективность поражения мест накопления врага, а также уничтожают логистику противника.

