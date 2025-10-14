На фронте зафиксировано более 100 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла четыре авиаудара, в целом сбросив 12 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 98 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовки. До сих пор продолжаются еще три боевых столкновения.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Песчаное и в направлении Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили три атаки в направлении Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее и Колодязи. Одна атака продолжается до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки - подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в районах Ступочек и Орехово-Васильевки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Константиновском направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в направлении Константиновки и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Украинские подразделения отбили пять атак, еще две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 47 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Михайловка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка, Филиал и в направлении Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 39 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики девять раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сечневое, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг сегодня не проводил никаких наступательных действий.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Степного. Авиационному удару подвергся населенный пункт Новоандреевка.

На Приднепровском направлении авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.