На фронте уже произошло 109 боев. Генштаб рассказал, где активнее всего атакуют оккупанты

С начала суток, 30 августа, на фронте произошло 109 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Дружба, Ромашково, Сопич, Кучеровка, Нововасиловка, Покровка, Мезеновка, Хреновка, Луговка, Славгород, Новая Гута, Студенок, Порозок, Клюсы, Тимофей , Чуйковка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Сумам, Глухову и Сосновке.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Плетеновки и Волчанска, где до сих пор идет одна атака. К тому же россияне нанесли два удара КАБами в районы Гоптовки и Семеновки.

На Купянском направлении враг проводил 18 наступательных действий возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. В настоящее время продолжаются шесть атак.

На Лиманском направлении противник 13 раз штурмовал неподалеку от Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Невского и Новосадового. Двенадцать атак украинские защитники отбили, одна - продолжается.

На Северском направлении Силы обороны отражали три атаки россиян вблизи Выимки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Один бой продолжается. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении враг шесть раз наступал в сторону Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского и Андреевки. Пять атак остановлены, одна - продолжается. Также российские оккупанты нанесли два авиаудара по Часовому Яру и Дмитровке.

На Торецком направлении захватчики десять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка и Нелиповки. Девять боестолкновений завершено, одно - продолжается. Авиация агрессора нанесла удар НАРам возле Дружбы.

На Покровском направлении россияне совершили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 28 атак, сейчас ведутся восемь боев. Потери врага в этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 14 раз вблизи Украинской, Галицыновки, Георгиевки и Константиновки. Десять попыток врага продвинуться отбито, четыре - еще продолжаются.

На Времивском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции у Водяного и Угледара. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики сбросили два КАБа неподалеку от Садового, а также запустили НАРы по Егоровке и Сладкому.

На Ореховском направлении враг совершил наступательное действие возле Работино. Украинские защитники отразили атаку.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, атакуя позиции наших подразделений.

"На других направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений", - добавили в Генштабе.