На фронте произошел 91 бой, более трети из них на Покровском направлении, - Генштаб

Российские обстрелы

В отчете говорится, что сегодня от обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

В частности, от огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Порозок, Дмитровка и Высокое. Противник нанес авиацены удары по населенным пунктам, таким как Белополье, Большая Писаревка, Бунякино и Ободы, в общей сложности сбросив девять КАБов.

Также захватчик не прекращает бомбардировку своей территории. По имеющейся информации, сегодня по территории Курской области нанесены четыре авиаудара с применением четырех КАБов.

Ситуация на фронтах

на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали оборонительные рубежи в районе Волчанска и Липцев. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем украинских войск.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции подразделений ВСУ в районе Синьковки и Глушковки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Восемь боестолкновений завершились, еще два - продолжаются.

Враг продолжает искать слабые места в обороне ВСУ на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Раздоловка защитниками украинской земли отбиты пять атак противника.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отразили четыре атаки вблизи населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Майское, еще одна атака продолжается в районе Маркового.

На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районе Торецка и Нелиповки. Украинские воины отразили восемь атак противника, еще два боевых столкновения продолжаются. Противник активно применяет штурмовую авиацию.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 34 попытки потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 27 атак противника, семь боев - еще продолжаются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе продолжаются три атаки оккупационной армии. Вблизи Константиновки и Георгиевки украинские защитники отразили 11 атак противника.

На Времивском направлении произошло пять вражеских атак недалеко от Водяного, Константиновки и Макаровки. Идет бой.

На Ореховском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили. Однако, ведут постоянные обстрелы населенных пунктов из всех имеющихся образцов вооружения. Нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении враг безуспешно раз попытался атаковать украинских защитников.