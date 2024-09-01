Десятки тысяч солдат и сотни единиц техники: названы потери России за август

За август Россия потеряла в войне против Украины около 36810 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 6383 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в Telegram.

"В августе 2024 года потери противника составили около 36 810 человек личного состава", – говорится в сообщении. Кроме того, Павлюк уточнил, какое количество и виды вооружения и военной техники были уничтожены подразделениями Сил обороны Украины. В частности: 193 танка;

557 боевых бронированных машин;

1517 артиллерийских систем;

44 РСЗО;

33 средства ПВО;

2065 единиц автотехники;

278 единиц спецтехники. Кроме того, защитники Украины сбили 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 беспилотников оперативно-тактического уровня (БпЛА ОТР) и 150 вражеских ракет.