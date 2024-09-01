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Десятки тысяч солдат и сотни единиц техники: названы потери России за август

Воскресенье 01 сентября 2024 16:19
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Десятки тысяч солдат и сотни единиц техники: названы потери России за август Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За август Россия потеряла в войне против Украины около 36810 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 6383 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в Telegram.

"В августе 2024 года потери противника составили около 36 810 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Кроме того, Павлюк уточнил, какое количество и виды вооружения и военной техники были уничтожены подразделениями Сил обороны Украины. В частности:

  • 193 танка;
  • 557 боевых бронированных машин;
  • 1517 артиллерийских систем;
  • 44 РСЗО;
  • 33 средства ПВО;
  • 2065 единиц автотехники;
  • 278 единиц спецтехники.

Кроме того, защитники Украины сбили 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 беспилотников оперативно-тактического уровня (БпЛА ОТР) и 150 вражеских ракет.

Десятки тысяч солдат и сотни единиц техники: названы потери России за август

Напомним, что потери РФ в полосе ответственности 71-й ОЕБр в районе Волчанска Харьковской области составили почти 1200 солдат. Десантно-штурмовые войска ВСУ опубликовали в Telegram видео, как бойцы 71-й отдельной егерской бригады уничтожали оккупантов

Кроме того, вчера появилось видео, как украинские-разведчики легионеры участвуют в боях в районе Купянска Харьковской области.

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