На фронте произошло более 130 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили две вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается.

Авиация захватчиков нанесла десять ударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 16 атак в районах Волчанска, Строевки, Западного, Довгенького и в сторону Двуречанского, Колодязного и Бологовки.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направленииза сегодня захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Первомайское, Карповка, Колодязи, Новоселовка и в сторону Ставок, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении подразделения россиян восемь раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного, пока продолжается одно боестолкновение продолжается. Враг ударил КАБами по Славянску.

На Краматорском направлении враг дважды осуществлял наступательные действия в районе Часового Яра и Орехово-Васильевки. Авиаудару подвергся Краматорск.

На Константиновском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергиевка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 35 атак.

На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовых действия вражеских войск, еще семь столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Ольговка и в направлении Филиала, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов в районе Степного и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время зафиксировано три тщетные попытки штурма позиций наших подразделений захватчиками.