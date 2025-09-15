ua en ru
На фронте произошло почти 90 боев, Покровское направление самое горячее, - Генштаб

Понедельник 15 сентября 2025 17:07
На фронте произошло почти 90 боев, Покровское направление самое горячее, - Генштаб Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 15 сентября произошло 88 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник три раза пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла три авиаудара, в целом сбросив 11 управляемых авиационных бомб, также враг совершил 88 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурма врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Красного Первого. До сих пор продолжаются еще семь боестолкновений.

Противник с начала суток шесть раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили пять атак в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилово, Шандриголово, Колодязов, Торского. Шесть атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку - подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения с противником в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки. Украинские подразделения отбили две атаки, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Луча, Звирово, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Тернового, Новоивановки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 24 таки.

На Новопавловском направлении захватчики 16 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Камышеваха, Вороное и в направлении Филии, Искры, Январского, Ольговского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе Каменки и в направлении Новоданиловки. Враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Веселянка.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Николаевке.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 095 520 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 910 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 323 дрона и другую технику врага.

