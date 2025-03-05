На фронте произошло почти 60 боев. Генштаб рассказал, где враг атакует больше всего

На фронте с начала суток 5 марта произошло 59 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Продолжается бой на Харьковском направлении: российские оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Волчанска. Ситуация находится под контролем Сил обороны, наши защитники дают достойный отпор российским захватчикам.

На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Голубовка, но наши защитники успешно остановили вражеские попытки идти вперед.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Новомихайловки и Нового. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка, Дачного и Дилиевки, где Силы обороны отбили девять штурмов российских подразделений, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник осуществил 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Богдановки, Котляровки и Андреевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили все атаки противника. Оккупанты нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Покровск, Чунишино и Алексеевка. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили две атаки оккупационной армии в районе Константинополя и Бурлацкого. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Отрадное и Веселое.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Гуляйполе, Шевченко, Железнодорожное и Новополье.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в направлении Каменского.

На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг осуществил 226 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня, нанес семь авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.