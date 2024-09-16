На фронте произошло 99 боев, больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток, 16 сентября, на фронте произошло 99 боевых столкновений. Самое горячее сегодня Кураховское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как сообщили в Генштабе, от обстрелов с территории России пострадали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

Обстрелы вражеской артиллерии подверглись Волковка, Новая Слобода, Большая Березка, Порохонь и Гремяч. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Реки и Новониколаевка, сбросив 11 авиабомб.

Также, за сегодняшний день на Курскую область РФ противник сбросил уже 15 российских КАБов.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Синьковки и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 18 раз вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отбили 12 атак, еще шесть - продолжается. Также враг нанес авиационных ударов по Новоегоровке и Кучеровке.

На Северском направлении в течение дня оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении захватчики четырежды совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян возле Часового Яра, еще две атаки продолжаются в районе Васюковки.

На Торецком направлении противник атаковал 12 раз неподалеку от Дружбы, Торецкого и Железного. Девять боев завершились без успеха для оккупантов, еще три - продолжаются. Страдает от авиационных ударов врага Щербиновка, на которую за сегодняшний день уже сброшены девять КАБов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 20 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Самое горячее сегодня Кураховское направление - 26 раз враг атаковал в сторону Украинского, Цукуриного, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Девятнадцать боев завершено, семь - продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Угледара, Екатериновки, Водяного и Константиновки. Два штурмовых действия врага отражены, длится три боестолкновения.

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наносит авиационные удары.

В Приднепровском направлении российские захватчики дважды пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.