ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На фронте произошло 80 боев, Покровское направление самое горячее, - Генштаб

Суббота 13 сентября 2025 17:58
UA EN RU
На фронте произошло 80 боев, Покровское направление самое горячее, - Генштаб Фото: украинские военные давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 13 сентября на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений. Почти половина из них исключительно на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Стариково, Рудак Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников. Сегодня агрессор нанес два авиаудара, сбросил семь управляемых авиационных бомб, совершил 63 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в сторону Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, два из которых еще продолжаются. Враг атаковал в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Заречное.

На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.

Силы обороны уже остановили две вражеские атаки из четырех на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка и Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 34 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в направлении Новопавловки и Филиала. Наши защитники уже отбили 29 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 10 атак противника вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Ольговское и в сторону Ивановки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Железнодорожному.

На Приднепровском направлении агрессор провел две бесполезные атаки. Авиаудару подверглось Казацкое.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, сегодня спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский сообщил, что россияне на этой неделе провели рекордное количество штурмов на Покровском направлении, а именно - 64.

Кроме того, вчера ВСУ отбили 49 наступательных действий России, при этом у россиян был "своеобразный рекорд - они атаковали сразу по 19 направлениям за день".

Как пояснил Бельский, враг ищет слабые места в обороне Покровско-Мирноградской агломерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России