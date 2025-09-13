На фронте произошло 80 боев, Покровское направление самое горячее, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 13 сентября на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений. Почти половина из них исключительно на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Стариково, Рудак Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников. Сегодня агрессор нанес два авиаудара, сбросил семь управляемых авиационных бомб, совершил 63 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в сторону Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, два из которых еще продолжаются. Враг атаковал в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Заречное.

На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.

Силы обороны уже остановили две вражеские атаки из четырех на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка и Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 34 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в направлении Новопавловки и Филиала. Наши защитники уже отбили 29 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 10 атак противника вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Ольговское и в сторону Ивановки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Железнодорожному.

На Приднепровском направлении агрессор провел две бесполезные атаки. Авиаудару подверглось Казацкое.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.