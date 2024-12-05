На фронте произошло 170 боев: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

На фронте по состоянию на вечер 5 декабря произошло 170 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, сегодня противник нанес по территории Украины два ракетных удара четырьмя ракетами, использовал для поражения 599 дронов-камикадзе.

Также россияне совершили более 3,2 тысячи обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении одна атака врага отбита неподалеку от Тихого. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар в районе Круглого.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отражены. НАРами удары от российских оккупантов получили Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений возле Часового Яра, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении продолжается одно боестолкновение возле Торецка, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Нелиповки.

Враг 37 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлено Силами обороны, одна атака продолжается до сих пор.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 450 оккупантов, 217 из них - безвозвратно. Уничтожена одна боевая машина пехоты, четыре единицы автомобильной и две единицы мототехники врага, обезврежен один окопный РЭБ, также повреждена единица автомобильной техники и одна пушка.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции возле Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отразили все 47 атак противника.

На Времивском направлении наши войска отражали 35 атак вблизи Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки - к этому времени все столкновения завершены. Кроме того, авиаудары получили Комар и Времовка.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины также продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 15 боестолкновениях и более 450 обстрелах населенных пунктов и позиций наших подразделений.