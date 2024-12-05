На фронте произошло 170 боев: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ
На фронте по состоянию на вечер 5 декабря произошло 170 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
По данным Генштаба, сегодня противник нанес по территории Украины два ракетных удара четырьмя ракетами, использовал для поражения 599 дронов-камикадзе.
Также россияне совершили более 3,2 тысячи обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении одна атака врага отбита неподалеку от Тихого. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар в районе Круглого.
На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отражены. НАРами удары от российских оккупантов получили Петропавловка и Лозовая.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Одна атака продолжается.
На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений возле Часового Яра, Ступочек и Предтечиного.
На Торецком направлении продолжается одно боестолкновение возле Торецка, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Нелиповки.
Враг 37 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлено Силами обороны, одна атака продолжается до сих пор.
Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 450 оккупантов, 217 из них - безвозвратно. Уничтожена одна боевая машина пехоты, четыре единицы автомобильной и две единицы мототехники врага, обезврежен один окопный РЭБ, также повреждена единица автомобильной техники и одна пушка.
На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции возле Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отразили все 47 атак противника.
На Времивском направлении наши войска отражали 35 атак вблизи Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки - к этому времени все столкновения завершены. Кроме того, авиаудары получили Комар и Времовка.
На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.
Силы обороны Украины также продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 15 боестолкновениях и более 450 обстрелах населенных пунктов и позиций наших подразделений.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 748 тысяч единиц личного состава.
Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 оккупантов. Также были уничтожены 13 танков, 22 боевых бронированных машин, 21 артиллерийская система и другая техника врага.
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