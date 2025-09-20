На фронте произошло 125 боев: Генштаб назвал самые горячие направления суток

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что за сегодня россияне нанесли один комбинированный ракетный удар, применив 37 ракет, 34 авиационных удара, сбросив при этом 54 управляемые бомбы. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 2536 дронов-камикадзе и осуществили 3387 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил пять управляемых бомб, осуществил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня противник семь раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия в направлении Мирного.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, в сторону населенного пункта Новоселовка; еще семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в сторону Дроновки. Все атаки противника отбиты.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма вблизи населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении сегодня состоялось 22 боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки; три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 33 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 178 оккупантов, 118 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну пушку, 12 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильной техники; также повреждены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одна артиллерийская система противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филиал, Андреевка-Клевцово, Январское, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Ольговское. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое, совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.