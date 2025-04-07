На фронте произошло 120 боев. Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

По данным Генштаба, с начала этих суток российские захватчики нанесли 57 авиационных ударов, использовав 90 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1022 дронов-камикадзе и осуществили 4283 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Купянском направлении противник провел три штурма позиций наших защитников в районах Кругляковки и Загрызово. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполовки и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг совершил три попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Григорьевки, одна атака продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боевых столкновения вблизи Курдюмовки и Часового Яра. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали неподалеку Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 42 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки.

Противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 196 оккупантов, 99 из них - безвозвратно. Также уничтожено два автомобиля, одну антенну управления БПЛА, два мотоцикла, два спутниковых терминала, пушку и один пункт управления БПЛА, а также существенно повреждены три автомобиля врага.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал в сторону Богатыря и вблизи Константинополя и Скудного. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении захватчик сейчас проводит две атаки в направлении населенного пункта Шевченко.

Сегодня украинские защитники отражали пять штурмовых действий захватчиков на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Щербаки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские воины отбили 17 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам три управляемые авиационные бомбы и совершил 191 артиллерийский обстрел, в том числе один из реактивной системы залпового огня.