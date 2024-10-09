РФ с помощью авиации штурмует несколько направлений фронта, бои еще продолжаются, - Генштаб

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в настоящее время враг 80 раз атаковал позиции Сил обороны.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Луговка, Хреновка, Искрисковщина, Елино, Покровка, Мхи, Стрелецкая Пушкарка, Семеновка, Водолаги, Александровка.

Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Речки Сумской области; Катериновка Харьковской области; Торецк, Яблоновка, Калиново, Воздвиженка, Миролюбовка, Лисовка Александро-Калиново и Чунишино Донецкой области.

Известно, что за сегодня российская авиация осуществила шесть авиационных ударов сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб на территорию Курской области РФ.

Ситуация на фронтах

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Цуповки и Липцев сбросили две управляемые авиационные бомбы, к тому же дважды пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Волчанска. Штурмы отбиты, ситуация контролируется.

Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Кучеровки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.

Вражеские подразделения не прекращают атаковать на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Андреевка, Макеевка и Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили пять из десяти вражеских атак. Бои продолжаются.

Краматорское направление пять раз было атаковано вблизи Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек.

В настоящее время на Торецком направлении произошло девять вражеских атак. Активно применяя бомбардировочную авиацию враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Щербиновка и Дилиевка, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

При поддержке авиации с начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили 13 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 12 атак противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

21 боестолкновение сегодня состоялось на Кураховском направлении, где захватчики активнее всего пытаются продвинуться в районах Горняка, Новоселидовки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. Пять боев до сих пор продолжаются.

Вблизи Богоявленки на Времовском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск, возле которой боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения, в настоящее время продолжается бой.

На других направлениях, в настоящее время, враг активных действий не ведет.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что за прошедшие суткироссийская армия потеряла на фронте 1150 солдат, 11 боевых бронированных машин и 55 единиц автомобильной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.