На фронте произошло почти две сотни боев: в Генштабе назвали самое горячее направление суток

Вражеские обстрелы

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 41 авиационный удар с применением 110 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 3440 ударов дронами-камикадзе, а еще враг совершил 2341 обстрел.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отражали 16 атак в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении Избицкого. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеровки и Куриловки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши воины отражали четыре атаки врага в районах Дроновки и в сторону Закитного, Никифоровки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Иванополья, Берестка и Степановки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 31 штурмовое и наступательное действие в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Уют, Филия и в сторону Белицкого. Сейчас идет бой в четырех локациях.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 33 оккупантов, из них 19 - безвозвратно. Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат. Кроме этого, наши бойцы поразили одну единицу специальной техники противника и 4 укрытия личного состава", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Вороное, Вишневое, Сладкое, Злагода и Рыбное и в сторону населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово, еще два боестолкновения пока продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 33 боевых столкновения, враг пытается продвинуться в районах Гуляйполя, Успеновки, Дорожнянки и в направлении Доброполья и Зеленого. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Воздвижовка, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Белогорье.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Степного и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки.