На фронте произошло почти 250 боев: Генштаб назвал самое горячее направление суток

Вражеские обстрелы

В течение 9 ноября российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов, сбросили 81 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1423 дронов-камикадзе и осуществили 2681 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, в целом сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 132 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Враг 23 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровин Яр, Дробышево.

На Славянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отбили два вражеских наступательных действия, в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении сегодня состоялось 27 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 87 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Уют, Красный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Лисовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровно и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 75 оккупантов, из которых 43 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три мотоцикла, один БПЛА, два наземных роботизированных комплекса, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, также поражены три автомобиля, два укрытия для личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Под авиационными ударами оказались Покровское, Радостное и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении состоялось 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблочного и Ровнополье. Авиаудару подверглось Доброполье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского. Противник нанес авиаудары по Лукьяновскому и Степногорску.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.