На фронте произошло почти 250 боев: Генштаб назвал самое горячее направление суток

По состоянию на 22:00, 9 ноября, на фронте с начала суток было заявлено 248 боевых столкновений. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В течение 9 ноября российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов, сбросили 81 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1423 дронов-камикадзе и осуществили 2681 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, в целом сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 132 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Враг 23 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровин Яр, Дробышево.
На Славянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении наши воины отбили два вражеских наступательных действия, в районе Васюковки и в направлении Миньковки.
На Константиновском направлении сегодня состоялось 27 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 87 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Уют, Красный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Лисовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровно и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 75 оккупантов, из которых 43 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три мотоцикла, один БПЛА, два наземных роботизированных комплекса, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, также поражены три автомобиля, два укрытия для личного состава противника", - говорится в сообщении.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Под авиационными ударами оказались Покровское, Радостное и Новое Запорожье.
На Гуляйпольском направлении состоялось 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблочного и Ровнополье. Авиаудару подверглось Доброполье.
На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского. Противник нанес авиаудары по Лукьяновскому и Степногорску.
На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Напомним, в воскресенье главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что интенсивность боев в Покровске уменьшилась.
При этом он подчеркнул, что это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Также главком рассказал, что украинское командование имеет несколько планов для всех вариантов развития событий.