На фронте произошло 140 боевых столкновений: Генштаб отчитался о ситуации за сутки

В течение суток от обстрелов российской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы, Хреновка, Архиповка Черниговской области; Уланово, Студенок, Бессаловка, Рыжевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили три штурма оккупантов. РФ также осуществила 39 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов, в том числе два - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении отбито шесть атак россиян в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча и Терновая. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. До сих пор идут два боестолкновения.

На Лиманском направлении РФ осуществила 12 атак вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодязи, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении с начала суток наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Краматорском направлении россияне девять раз штурмовали в районах, Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного. До сих пор идет бой.

На Константиновском направлении зафиксировано 14 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении россияне 52 раза атаковали в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны отбили 44 атаки противника, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

На Александровском направлении россияне наступали в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка. Отражено 19 вражеских штурмов, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Пять боев продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении россияне три раза штурмовали в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении состоялось две вражеские атаки в районе Антоновского моста.