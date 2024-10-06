На фронте с начала суток произошло почти 100 боев, - Генштаб

Российские обстрелы

За сегодня противник нанес 6 ракетных (7 ракет), 72 авиационных ударов (в частности, задействовал 94 КАБа) и 653 удара дронами-камикадзе, и еще совершил 3417 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

Вблизи Старицы и Волчанска в Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений.

"Ориентировочные потери врага на направлении составили 58 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены 14 артсистем, 33 БпЛА, десять единиц автомобильной и три единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки, Вишневого и Новоосинового. На данный момент бои продолжаются в трех локациях.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы за прошедший день на Лиманском направлении российские войска штурмовали 18 раз. До сих пор продолжаются три атаки врага.

На Северском направлении наши войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.

Вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы неудачей завершились девять попыток захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация на Торецком направлении. В частности, оккупанты сегодня 17 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Мирнограда, Лысовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Луча, Петровки и Селидового. Девять боев на направлении еще продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 126 и ранили 157 оккупантов. Уничтожено три танка, три боевые бронированные машины, три пушки, три командно-наблюдательных пункта, два БпЛА и десять автомобилей. Также повреждены два танка, четыре боевые бронированные машины, семь вражеских авто и пять артиллерийских систем захватчиков", - отметили в Генштабе.

В настоящее время суток на Кураховском направлении насчитывается 17 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанне Второе, Александровка и Константиновка, в настоящее время идет семь боев.

Продолжается бой близ Богоявленки на Времивском направлении, всего до сих пор, применяя штурмовую авиацию, агрессор семь раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Ясной Поляны и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении отражены шесть вражеских атак, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за сегодня враг нанес по Курской области 15 авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов из 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 3-й отдельной штурмовой бригады, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника", - добавили в Генштабе.