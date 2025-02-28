На фронте более 80 боев, РФ давит в Донецкой и Курской областях, - Генштаб

С начала суток 28 февраля на фронте произошло 83 боевых столкновения. Агрессор больше всего атакует на двух направлениях в Донецкой области, а также в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 72 авиационных ударов, привлекли для поражения одну ракету и 98 управляемых бомб. Также агрессор задействовал для поражений 1098 дронов-камикадзе и совершил более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник один раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Загрызово и Лозовой, получил отпор.
На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи Ивановки и Ямполовки, атаки отбиты.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского. К этому времени один бой продолжается.
На Краматорском направлении враг также дважды штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Васильевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Авиаудару подвергся Краматорск.
На Торецком направлении наши воины отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала этих суток, противник 26 раз атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надиевка и Андреевка.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 169 оккупантов, из них 88 - безвозвратно. Также уничтожили боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной техники, пушку Д-30, 12 БпЛА, два комплекса наблюдения "Муром-М" и четыре антенны управления БпЛА, также повредили две ББМ и автомобиль оккупантов.
На Новопавловском направлении враг совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в сторону населенных пунктов Константинополь и Скудное. В настоящее время идет бой.
На Гуляйпольском направлении захватчики трижды атаковали в направлении Привольного и Ровнополя.
На Ореховском направлении захватчик пытается продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского, украинцы отбили атаку врага, еще три боестолкновения продолжаются.
На Приднепровском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили.
На Курском направлении украинские защитники сегодня отбили 18 атак противника. В то же время враг нанес 16 авиационных ударов, в целом сбросил 22 управляемые бомбы, и совершил 458 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.
На остальных направлениях - оперативная обстановка изменений не претерпела.
Днем 28 февраля российский агрессор обстрелял частный сектор Краматорска. Повреждены десятки жилых домов.
Тем временем Силы обороны уничтожили склад с термобарическими боеприпасами в Донецкой области.
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте более 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 танков, 17 боевых бронированных машин и 54 вражеские артсистемы.
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