РФ ударила по частному сектору Краматорска, повреждено более 40 домохозяйств
Российская армия днем пятницы, 28 февраля, обстреляла частный сектор города Краматорск. Там повреждено более 40 домохозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
По предварительным данным, в результате удара россиян вновь пострадала частная застройка, повреждено более 40 домохозяйств. Также известно, что как минимум один дом был разрушен.
На месте обстрела работают коммунальщики, окончательные последствия удара - выясняются.
По состоянию на 14:25 информации о пострадавших не поступало.
Краматорск
Краматорск - один из крупнейших промышленных и административных городов Донецкой области, который выполняет функции областного центра на подконтрольной Украине территории. Он известен своей машиностроительной промышленностью, в частности предприятиями, специализирующимися на производстве оборудования для металлургии и энергетики.
Обстрелы Краматорска
Напомним, российская армия днем вторника, 25 февраля, ударила по частному сектору города Краматорск. По предварительным данным, в результате удара один человек погиб, еще 14 человек получили ранения - среди них четверо детей.
Из-за усиления атак в области продолжается эвакуация мирного населения в более безопасные регионы, где переселенцы получают необходимую помощь.
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