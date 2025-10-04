ua en ru
На фронте более 60 боев: ВСУ остановили 16 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Суббота 04 октября 2025 18:07
На фронте более 60 боев: ВСУ остановили 16 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 4 октября, на фронте с начала суток произошло 63 боевых столкновения. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от артиллерийских обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Нововасильевка, Чернацкое, Рожковичи, Белокопытово Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 113 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины отражали четыре атаки врага в районе Волчанска и в сторону Липцев, Колодязного и Кутьковки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и в сторону Ямполя и Дроновки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечино.

На Торецком направлении, наши воины остановили шесть наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополье, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 16 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Сечневое, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Железнодорожному.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоданиловки, получил отпор. Авиационный удар противник нанес в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Одрадокаменка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери армии РФ

Напомним, что россияне продолжают терять личный состав в войне, которую развязали против Украины. Лишь за последние сутки, с 3 на 4 октября, враг потерял еще 950 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 артсистем, 450 дронов и 73 единицы автотехники.

Также отметим, что с начала полномасштабной войны потери армии РФ превышают 1,1 млн человек.

